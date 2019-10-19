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Migros Ankara Alacaatlı Mağazası hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

Migros tarafından, İç Anadolu’da 235’inci, Türkiye’de 2 bin 127’nci mağazası olan Çayyolu MMM Alacaatlı Migros müşterilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 65 yıldır hizmet veren Migros tarafından, İç Anadolu’da 235’inci, Türkiye’de 2 bin 127’nci mağazası olan Çayyolu MMM Alacaatlı Migros hizmete açıldı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, MMM Migros Alacaatlı Mağazası, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesini, keyifli bir alışveriş ortamında sunuyor. Haftanın 7 günü, 09.00-22.00 saatleri arasında Alacaatlı Caddesi'nde hizmet verecek olan MMM Alacaatlı Migros Mağazası bin 382 metrekare satış alanı ile müşterilerine 4’ü jet kasa olmak üzere toplam 10 kasa ile hızlı ve kolay alışveriş imkanı sağlıyor.

Çeşitli taze ürün gruplarının satışa sunulduğu mağazada, kasap ve şarküteri reyonlarının yanı sıra, sebze meyve, kuru gıda, kozmetik, züccaciye, kuruyemiş ve unlu mamuller reyonları bulunuyor. Yaklaşık 15 bin çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazada, iyi tarım, et ve kalitede ürünler, müşterilere ulaşıyor.

Migros, Türkiye’nin 81 ilinde 2 bin 127 mağazası ile müşterine hitap ediyor.

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