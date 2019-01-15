Migros, Ariel ve TOG iş birliğiyle binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor

İSTANBUL (AA) - Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile bu yıl yedinci kez düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası” tamamlandı.

Migros, Ariel ve TOG'un ortak açıklamasına göre, Migros, Ariel ve TOG iş birliği ile bu yıl yedinci kez düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası” tamamlandı. 56 ildeki Migros mağazalarında toplanan binlerce çocuk kıyafeti Ariel tarafından yıkanıp temizlendi. Kıyafetler, Toplum Gönüllüsü gençler tarafından 20 şehre ulaştırılarak bir kez daha binlerce çocuğun yüzünü güldürecek.

Toplumsal dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdürerek çocukların yüzünü güldürmek amacıyla 2010 yılında başlatılan “Kıyafet Bağış Kampanyası”nda bu yıl 60 bin kıyafet bağışlandı. Kampanya ile yedi yılda toplam bağışlanan kıyafet sayısı 660 bin olurken, 2010 yılından bu yana 283 bin çocuğa ulaşılmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, 56 ilde gerçekleştirilen kıyafet bağış kampanyasının her zaman olduğu gibi toplumun her kesiminden büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Ülkemizin toplumsal dayanışma ve paylaşma geleneğine duyduğumuz sonsuz güvenle 2010 yılında başlattığımız kampanya bu yıl da büyük ilgi gördü. Ariel olarak toplanan binlerce kıyafeti yıkayıp tertemiz hale getirdik. Kampanyamıza katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Önümüzdeki yıllarda da proje ortaklarımızla birlikte kampanyamızı sürdürerek hem ailelere bir nebze olsun destek olmaya hem de çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.