HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Migros bugün ve yarın açık mı? İşte Migros'un çalışma saatleri...

Migros bugün ve yarın açık mı? İşte Migros'un çalışma saatleri...

13.03.2021 01:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Migros bugün ve yarın açık mı? İşte Migros'un çalışma saatleri...

Pazar günü marketler İç İşleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde açık olacak. Migros da bu marketlerden biri olacak. İşte, Migros'un hafta sonu çalışma saatleri

Kademeli normalleşme sürecine geçiş döneminde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Pazar günü çok yüksek ve riskli illerde marketler de belirli saatlerde açık olacak. Migros market de bunlardan biri. İşte, Migros'un hafta sonu açılış ve kapanış saatleri!

MİGROS HAFTA SONU SAATLERİ

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, manav, kasap, market gibi yerler belrili saatlerde açık olacak. Migros market hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışırken, Hafta sonu 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, vatandaşlar belirli saatlerde market ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında mavi renkte olan iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır olarak gösterildi.

ORTA RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında sarı renk ile gösterilen iller; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars oldu.

Ekran Resmi 2021-03-05 21.43.15

YÜKSEK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan turuncu renkte gösterildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında göre kırmızı renkteki iller; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman olarak gösterildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Aksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulunduAksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Aksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

Aksaray’da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

İzmir’de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

Eşi ve kızı içerideyken evi ateşe verdi!

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darp edildi

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na sert tepki

Dışişleri'nden AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.