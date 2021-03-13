Migros bugün ve yarın açık mı? İşte Migros'un çalışma saatleri...

Kademeli normalleşme sürecine geçiş döneminde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Pazar günü çok yüksek ve riskli illerde marketler de belirli saatlerde açık olacak. Migros market de bunlardan biri. İşte, Migros'un hafta sonu açılış ve kapanış saatleri!

MİGROS HAFTA SONU SAATLERİ

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, manav, kasap, market gibi yerler belrili saatlerde açık olacak. Migros market hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışırken, Hafta sonu 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, vatandaşlar belirli saatlerde market ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.