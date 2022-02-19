Migros çalışanı Gülabi Aksu, Migros işçilerinin eylemi dolayısıyla Tuncay Özilhan'ın evinin önünde kelepçelendi. Söz konusu fotoğraf, direnişin sembolü oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandırab olayın ardından Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir? Gülabi Aksu neden kelepçelendi? Migros işçileri Tuncay Özilhan'ın evinin önünde neden grev yaptı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Migros çalışanı Gülabi Aksu ve günlerdir süren Migros işçilerinin eylemine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

MİGROS ÇALIŞANI GÜLABİ AKSU KİMDİR?

Gülabi Aksu süpermarket zincirlerinden biri olan Migros'ta çalışıyordu. Gülabi Aksu da diğer Migros işçileri gibi bir süredir eylemdeydi.

Migros'ta depo işçisi olarak çalışan Gülabi Aksu, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla talepte bulunduğu için diğer 256 işçi gibi işinden oldu.

GÜLABİ AKSU NEDEN KELEPÇELENDİ?

Gülabi Aksu, Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde diğer Migros işçileri ile birlikte eylem yaptığı sırada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan işçiler arasında bulunan Gülabi Aksu'nun kelepçeli fotoğrafı Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Gülabi Aksu'nun elleri kelepçeli halde otobüse bindirilirken çekilen fotoğrafı direnişin simgesi haline geldi.

MİGROS İŞÇİLERİ TUNCAY ÖZİLHAN'IN EVİNİN ÖNÜNDE NEDEN GREV YAPTI?

Migros işçileri günlerdir sürdürdükleri eylemi, patronları Tuncay Özilhan'ın evinin önünde de devam etmek istedi.

Beykoz'da yaptıkları eyleme polis müdahale ederken, aralarında Gülabi Aksu'nun da bulunduğu 100 işçi gözaltına alındı.

Migros çalışanları arasındaki Gülabi Aksu'nun otobüste kelepçeli elleriyle gözyaşlarını sildiği anlara ait fotoğraflar Twitter'da gündem oldu.

