Migros, Carrefour, Happy Center çalışma saatleri | Hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor?

Migros, Carrefour, Happy Center, Biçen, BİM, A101, ŞOK gibi birçok zincir market, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde belli saatlerde açık olacak. Hafta için saat 10:00’da kapılarını açacak olan marketler, akşam sokağa çıkma yasağı saatinden önce kapanacak.
Migros, Carrefour, Happy Center gibi diğer tüm marketler, hafta içi saat 10:00’da açılıp, akşam 18:00’de kapanacak. Hafta sonu ise yine 10:00’da açılacak olan marketler, akşam saat 17:00’ye kadar müşteri kabul edecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.