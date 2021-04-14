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  4. Migros, Carrefour, Happy Center çalışma saatleri | Hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor?

Migros, Carrefour, Happy Center çalışma saatleri | Hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor?

14.04.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de uygulanan kısmi kapanma kararının ardından sokağa çıkma kısıtlamasında saatler değişti. Buna göre; hafta için 21:00-05:00 olan sokağa çıkma kısıtlaması saatleri; 19:00-05:00 saatlerine çekildi. Migros, Carrefour, Happy Center gibi marketlerin çalışma saatleri de değişti. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri de yeniden belirlendi.

Migros, Carrefour, Happy Center çalışma saatleri | Hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor?

Migros, Carrefour, Happy Center, Biçen, BİM, A101, ŞOK gibi birçok zincir market, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde belli saatlerde açık olacak. Hafta için saat 10:00’da kapılarını açacak olan marketler, akşam sokağa çıkma yasağı saatinden önce kapanacak.

MİGROS, CARREFOUR, HAPPY CENTER MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros, Carrefour, Happy Center gibi diğer tüm marketler, hafta içi saat 10:00’da açılıp, akşam 18:00’de kapanacak. Hafta sonu ise yine 10:00’da açılacak olan marketler, akşam saat 17:00’ye kadar müşteri kabul edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları bakkal, market, kasap ve manavlar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

Migros, Carrefour, Happy Center çalışma saatleri | Hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyorr

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

  • Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

  • Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

  • Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

    • Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

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