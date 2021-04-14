Migros, Carrefour, Happy Center çalışma saatleri | Hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor?

Migros, Carrefour, Happy Center, Biçen, BİM, A101, ŞOK gibi birçok zincir market, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde belli saatlerde açık olacak. Hafta için saat 10:00’da kapılarını açacak olan marketler, akşam sokağa çıkma yasağı saatinden önce kapanacak.

MİGROS, CARREFOUR, HAPPY CENTER MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros, Carrefour, Happy Center gibi diğer tüm marketler, hafta içi saat 10:00’da açılıp, akşam 18:00’de kapanacak. Hafta sonu ise yine 10:00’da açılacak olan marketler, akşam saat 17:00’ye kadar müşteri kabul edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları bakkal, market, kasap ve manavlar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.