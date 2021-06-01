Migros, Carrefour, Hapyy Center çalışma saatleri

1 Haziran 2021 itibarıyla haziran ayında yeni normalleşme kuralları uygulanacak. Bu kurallar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede bildirildi. Pandemi sürecinde en çok araştırılan konulardan biri de zincir marketlerin çalışma saatleri oldu. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçları durumunda, tüm gün kısıtlamanın olduğu pazar gününde yaya olarak markete gidip ihtiyacını gidebilecek. Ancak araç kullanımına izin verilmeyecek. Haberimizde Migros, Carrefour, Hapyy Center çalışma saatlerini bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

MİGROS, CARREFOUR, HAPPY CENTER ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandığı genelgede market çalışma saatlerine ilişkin bilgi verildi. Haziran ayına ilişkin alınan yeni normalleşme kararlarına göre marketlerin hafta içi çalışma saatleri 09.00-20.00 arası olarak belirlendi.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Pazar günü ise tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Zorunlu ihtiyaçlar durumunda vatandaşlar, özel araç kullanmaksızın evine en yakın markete yaya olarak gidip alışveriş yapabilecek. Araç kullanmamak şartından engelli bireyler muaf tutulacak.