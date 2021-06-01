Migros, Carrefour, Hapyy Center çalışma saatleri

1 Haziran 2021 itibarıyla haziran ayında yeni normalleşme kuralları uygulanacak. Bu kurallar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede bildirildi. Pandemi sürecinde en çok araştırılan konulardan biri de zincir marketlerin çalışma saatleri oldu. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçları durumunda, tüm gün kısıtlamanın olduğu pazar gününde yaya olarak markete gidip ihtiyacını gidebilecek. Ancak araç kullanımına izin verilmeyecek. Haberimizde Migros, Carrefour, Hapyy Center çalışma saatlerini bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandığı genelgede market çalışma saatlerine ilişkin bilgi verildi. Haziran ayına ilişkin alınan yeni normalleşme kararlarına göre marketlerin hafta içi çalışma saatleri 09.00-20.00 arası olarak belirlendi.
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Pazar günü ise tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Zorunlu ihtiyaçlar durumunda vatandaşlar, özel araç kullanmaksızın evine en yakın markete yaya olarak gidip alışveriş yapabilecek. Araç kullanmamak şartından engelli bireyler muaf tutulacak.
Cumartesi ve pazar günlerinde bakkal, manav, market, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında işleyişine devam edecek.
Ekmek satan bayiler, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre içerisinde açık olacak. Fırınlar ekmek dağıtım araçları ile yalnızca market ve bakkallara gönderim yapacak. Ara sokaklarda ekmek satışlarının yasak olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğe gönderilen Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde vurgulandı.
Pazar günleri, tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Bu günde, zincir ve süper marketlerin de dahil olduğu yerlerde, zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasak olmasına karar verildi. Bu ürünler İçişleri Bakanlığı tarafından elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, alkol, oto aksesuar, hırdavat, bahçe malzemeleri, züccaciye vb. olarak belirtildi.