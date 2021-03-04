Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposunda çalışırken sendikalaşmaya giden ve ardından, bir mesajla haksız bir şekilde ücretsiz izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, Gebze ilçesinde bulunan marketin kasalarını kilitledi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar depoda çalışan işçiler, kendilerine mobbing uygulandığı ve kötü şartlarda çalıştıkları iddiasıyla Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’na (DGD-SEN) üye olmak istedi. Bunun üzerine Migros yetkilileri ise, bazı işçileri işten çıkarırken, bazılarını ise ücretsiz izne çıkardı. Bunun üzerine işçiler 58 gündür Migros Şekerpınar depo önünde direniyor. İşçiler son olarak, Gebze ilçesinde bulunan Migros marketin kasalarını kilitleyerek eylem yaptı. Daha sonra işçiler, marketin önünde pankart açarak slogan attı. Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi. Eylem işçilerin konuşmalarının ve slogan atmalarının ardından sona erdi.

