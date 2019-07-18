Migros Kurban Bayramına hazır

İSTANBUL (AA) - Migros, bu Kurban Bayramı’nda da çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi yapılan kurbanları, Migros kalitesi ve güvencesi ile müşterilerine ulaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nda müşterilerine sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığını yaşatan Migros, Anadolu’nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları en iyi fiyatla ve ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Veteriner hekimler tarafından alınan kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami koşullara uygun olarak kesiliyor. Kurban siparişleri, Migros mağazalarından, "444 10 44" numaralı müşteri hizmetleri hattından veya "www.migros.com.tr" üzerinden verilebiliyor.

Migros müşterileri dilerlerse kurbanlarını belirttikleri adrese teslim ettirebildikleri gibi dilerlerse mağazadan da teslim alabiliyorlar. Mağazadan teslimlerde ücretsiz et işleme hizmeti de sunuluyor.

Migros’ta canlı ağırlığı ortalama 30-35 kilogram, koli ağırlığı minimum 12 kilogram olan kurbanlık koç bin 245 TL, canlı ağırlığı ortalama 40-45 kilogram, koli ağırlığı minimum 16 kilogramlık kurbanlık koç bin 395 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 21 kilogram kemiksiz et olmak üzere bin 595 TL’den satışa sunuluyor.