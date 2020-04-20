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Migros Ramazan Kolisi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Ramazan ayına sadece bir kaç gün kaldı. Ramazan ilk bir kaç gününün sokağa çıkma yasağı olacağı göz önüne alınarak Ramazan erzakları için alışverişler başladı. Peki Migros’un 2020 Ramazan kolisinde neler var, fiyatı nedir?

Migros Ramazan Kolisi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

2020 yılının Ramazan sadece bir kaç gün kaldı. 24 Nisan Cuma günü Ramazan başlayacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğundan Ramazan için erzak alışverişini son dakikaya bırakmamak lazım. Nitekim Migros gibi marketler de Ramazan kolisi kampanyalarını açıkladılar. Peki Migros’un 2020 Ramazan kolisi neler var ve kolinin fiyatı nedir?

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ 2020

Migros 2020 yılı için 2 adet Ramazan kolisi açıkladı. Bu ramazan kolilerinin fiyatları ve içerikleri şu şekilde...

Ramazan Bereketi Kolisi = 44,90

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Torku Ayçiçekyağı 1 L
  • Veronelli Burgu Makarna 500 G
  • Tukaş Domates Salçası 830 G
  • Söke Un 1 Kg
  • Doğuş Rize Çay 500 G
  • Torku Küp Şeker 750 G
  • Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
  • Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr
  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L
  • Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
  • Ramazan Lezzet Paketi = 64,90 TL
  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Torku Ayçiçekyağı 1 L

Ramazan Lezzet Kolisi = 79,90

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Torku Ayçiçekyağı 1 L
  • Veronelli Burgu Makarna 500 G
  • Tukaş Domates Salçası 830 G
  • Söke Un 1 Kg
  • Doğuş Rize Çay 500 G
  • Torku Küp Şeker 750
  • Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
  • Knorr Tavuk Bulyon 60 G
  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
  • Arbella İrmik 500 G
  • Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G
  • Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
  • Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
  • Tukaş Böğürtlen Reçeli 380
  • Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L
  • Sprite 1 L
  • Yedigün Portakal 1 L
  • Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
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Anahtar Kelimeler:
ramazan kolisi Migros

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