Migros'un da dahil olduğu Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Migros işçilerinin günlerdir süren eylemleri sonrası gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla Migros işçilerine destek veriyor. Öte yandan 100 işçi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde düzenledikleri eylem dolayısıyla gözaltına alındı. Tüm bu gelişmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabında konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin Migros işçilerinin şikayeti üzerine soruşturma başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda Migros'un da dahil olduğu Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan kimdir? Tuncay Özilhan nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Migros'un da içinde bulunduğu Anadolu Grubu Yönetim Kurulu'nun Başkanı Tuncay Özilhan ile ilgili bilgiye haberimizde yer verdik.

MİGROS'UN DA DAHİL OLDUĞU ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Tuncay Özilhan 9 Temmuz 1947 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Tuncay Özilhan'ın babası İzzet Özilhan; annesi ise Türkan Özilhan'dır.

Saint Joseph Lisesi'nden mezun olan Tuncay Özilhan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Tuncay Özilhan, Long Island Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.

1977'de Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile kariyerine başlayan Tuncay Özilhan, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleri ile görevini sürdürdü.

Özilhan, 18 Ocak 2001'de yapılan olağan genel kurul sonucunda TÜSİAD'ın 11. başkanı oldu. Üç yıl bu görevde kaldıktan sonra 22 Ocak 2004'te görevini Ömer Sabancı'ya devretti.

Tuncay Özilhan, babasının kurucu ortağı olduğu Anadolu Grubu'nda Mayıs 2007'den beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes SK Başkanı olan Tuncay Özilhan, Emine Özilhan’la evli ve üç çocuk sahibidir. Oğlu İzzet Özilhan oyuncu Yasemin Ergene ile evlidir.

TUNCAY ÖZİLHAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

75 yaşında olan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Kayserilidir.

