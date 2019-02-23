Migros’tan dünya perakendesine örnek uygulama

İSTANBUL (AA) - Migros, müşterilerine dengeli beslenme ve aktif yaşam konusunda rehberlik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada perakende sektörü için bir ilke imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lizbon’daki Sürdürülebilir Perakende Zirvesi’nde dünyanın önde gelen perakende ve üretici firmaları Migros’un uygulamasını örnek uygulama olarak gösterdi. "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesi 9 ayda 1,3 milyon kişiye ulaştı.

Migros’un cebe sığdırdığı Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’na, Migros Mobil üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu başlığı altında oluşturulan alanda, akıllı bir algoritma ile müşterilerin 3 aylık gıda alışverişlerine göre besin dağılımları ile günlük ideal besin tüketim tablosu yan yana yer alıyor.

Global parametreler ve Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak oluşturulan tablo ve mesajlarda müşteriler, bir bakışta dengeli beslenmek için hangi besin grubunu ihmal ettiklerini görebiliyorlar. Dengeli beslenmeye yönelik olarak aradaki farkı kapatabilmeleri için kişiye özel öneriler indirimli olarak sunuluyor ve sağlıklı yaşam yolculuğu teşvik ediliyor.Sistem müşterilerin grafiğini her alışveriş sonrasında güncelliyor ve iki haftada bir, yeni bir sağlıklı yaşam önerisinde bulunuyor. Uygulamada, dengeli beslenmenin yanı sıra su içmenin önemi ile ilgili mesajlar ve örnek egzersiz tablosu da yer alıyor.