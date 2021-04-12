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"Mıhlama mı muhlama mı" tartışmasına son nokta

12.04.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz mutfağının tanınmış lezzetlerinden "muhlama", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındaki mısır unu, tereyağı ve kolot peynirinin karışımı ile yapılan, yenildiği sırada uzayan "Rize muhlaması", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescille birlikte kimilerinin "mıhlama" diye adlandırdığı lezzetin adı da "muhlama" olarak tescilllenmiş oldu.

Rize Ticaret ve Sanayi Odasının başvurduğu Türk Patent ve Marka Kurumu, yaptığı değerlendirmeler sonucu yiyeceği "Rize muhlaması" olarak coğrafi işaretle tescilledi.

Mısır unu, tereyağı, peynir

Rize muhlaması mısır unu, tereyağı ve yörede üretilen kolot peyniri karışımından yapılıyor. Bakır tavada eritilen tereyağı ile kavrulan mısır ununa su ilave ediliyor. Karışım kaynadıktan sonra peynir ilave ediliyor. Bir süre daha kısık ateşte pişirilen lezzet üzerine dökülen kızgın tereyağı ile servise hazır hale geliyor.

"Mıhlama" değil "muhlama"

Turizmci Yalçın Şahin, muhlamanın coğrafi tescil almasına çok sevindiklerini belirterek "Yöreye gelenler lezzetimize ‘mıhlama’ diyorlardı. Bu tescil ile beraber adı da 'muhlama' olarak tescillendi. Biz çocukken ninelerimiz, annelerimiz ‘karnımız acıktı’ dediğinizde hemen bir muhlama yapar, önümüze koyarlardı. Şimdi yöreye gelen yabancılara ikram edilince adı da lezzeti de sınırları açtı" dedi.

DHA /BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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