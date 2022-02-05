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Mihriban Hurmacı olayı nedir? Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı arasında neler yaşandı?

05.02.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, 2015 yılında Trabzon’da evlendi. Özer Hurmacı ile 6 yıllık evliliği Mihriban Hurmacı'nın paylaştığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. 2015 yılında evlenen ve 3 çocukları olan Hurmacı çifti şiddet olayı yüzünden ülkenin gündeminde yer alıyor. Peki Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı arasında neler oldu? İşte Mihriban Hurmacı olayının detayları!

Mihriban Hurmacı olayı nedir? Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı arasında neler yaşandı?

Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'nın paylaştığı görüntüler herkesi şok etti. Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcunun eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne sürdü. Bu olay sonrası Mihriban Hurmacı'nın eşi Özer Hurmacı'nın kim olduğu ve aralarında geçen olay merak edilmeye başlandı.

MİHRİBAN HURMACI OLAYI NEDİR?

Almanya’da doğup büyüyen ve ekonomi bölümü mezunu Mihriban Hurmacı, 2015 yılında futbolcu Özer Hurmacı ile Trabzon’da evlendi. Mihriban Hurmacı, 2 sene önce ilk kez şiddete maruz kaldığını açıkladı. Sorunlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma çıktığını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

MİHRİBAN HURMACI VE ÖZER HURMACI ARASINDA NELER YAŞANDI?

Mihriban Hurmacı, evlilik hayatları boyunca sorunları olduğunu ve zamanla düzeldiğini belirtti ve 3 Şubat’ta yaşanan olayı anlattı.

Hurmacı, "Bu kadar şiddet boyutuna hiç gelmedi. İlk şiddet 2 sene önce başladı ve bu hale geldik. Olay esnasında çocuklar yanımda olduğu için çok büyük travma yaşadım. Çok büyük bir acı yaşadık. Kendimi savunamadım. Kanlı yüzümü tekmelerken çocuklar gördü. Çocuklar babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi. Telefonumu almaya çalıştı ve yere attı. Evden çıkmaya çalıştım ve kapıları arkamdan gelmesin diye kilitledim. O şekilde arabaya binip karakola gitmeyi başardım. Ben kanları yüzüme ve yere damladıktan sonra gördüm. Polis merkezinde bana çok yardımcı oldular, yüzümdeki kanları sildiler. Yüzümü kapatmaya çalıştım ama yüzümü yumrukladı. Çocuklarıma bir şey yapar diye korktum aslında ama zaten beni arayıp peşimden geldi. Bir arkadaşımız çocuklara baktı o durum içimi rahatlattı" dedi.

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