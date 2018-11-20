Mijatovic: Kavala davasına müdahil olacağım

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan ve hakkında bir iddianame olmaksızın bu tarihten beri özgürlüğünden mahrum bırakılan Kavala'nın davasını yakından takip ettiğini belirtti. Mijatovic, "uzun soluklu bir çalışma ortağı, ünlü bir insan hakları savunucusu, hayırsever ve Türk toplumunun önde gelen isimlerinden biri" olarak nitelendirdiği Kavala'nın tutukluluğunun ülkedeki insan hakları savunucuları ve çalışmaları üzerinde derin etkileri olduğunu ifade etti.

Türk yetkililerle yaptığı her görüşmede meseleyi dile getirdiğini ve Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ettiğini belirten Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, geçen Cuma 13 akademisyen, insan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü temsilcisinin gözaltına alınmasının kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti.

Mijatovic, açıklamasında Türk yetkililerden daha önce OHAL'in sona ermesinin ardından sürecin normalleşmesine ilişkin söz almış olmasına rağmen yaşanan son gelişmelerin sürece ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdiğini ifade etti.