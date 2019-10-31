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Mijatovic: Yunanistan'daki kamplar barut fıçısı gibi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında durumun barut fıçısına dönüştüğü ve bu durumun sürdürülemeyeceği uyarısında bulunduYunanistan’ın Midilli ve Sisam adaları ile Korinth kentinde sığınmacıların yaşadığı kampları ziyaret eden Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, kamplardaki durumun "barut fıçısı" gibi olduğunu dile getirdi.

Kamplarda sağlık hizmetlerinin ve sıhhi tesislerin çok yetersiz olduğunu vurgulayan Mijatovic, Sisam’da bazı sığınmacı ailelerin ağaçları keserek kendilerine barınaklar inşa ettiklerini ve insanların yiyecek ve tuvalet kuyruğunda saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

"Bunun artık iltica başvurusunda bulunanların kayıt işlemi ile bir ilgisi yok. Burada tamamen bir hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor" diyen Mijatovic, bir yandan Avrupa Birliği'nin (AB) mali yardımını övücü sözler sarf ederken, diğer yandan kamplarda yaşanan sıkıntıların sadece para ile çözülemeyeceğini belirtti. Yunan hükümetinin, sığınmacılar için sağlanan olanakların daha etkin kullanılabilmesi için bürokratik engelleri kaldırması gerektiğini belirten Dunja Mijatovic, AB ülkelerinin de sığınmacıların Yunanistan’dan diğer ülkelere dağıtılması için sorumluluk almaları ve çareler bulmaları gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'dan yapısal değişiklik beklentisi

Yunanistan’ın sırtındaki yükün azaltılarak, bu ülkeye yapısal değişiklikler yapma fırsatı tanınması gerektiğini de vurgulayan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, AB ile Yunanistan’ın bir araya gelerek, sığınmacı kamplarının bulunduğu yerlerdeki yerel idarelerin nasıl desteklenebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunması gerektiğini savundu. Mijatovic ayrıca söz konusu yerel idarelerle ilgili olarak, "Uzun yıllardır cömert bir biçimde çok sayıda sığınmacıyı barındırıyorlar ancak bu devam ettirilemeyecek durumla ilgili öfkeleri de görmezden gelinecek gibi değil" dedi.

Merkezi Fransa’nın Strasbourg kentinde olan Avrupa Konseyi’nin sorumlulukları arasında, üye ülkelerde insan haklarının korunması ile ilgili konular da yer alıyor.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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