HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Mikail Türk, Niko Yunan ama acılar ortak"

"Mikail Türk, Niko Yunan ama acılar ortak"

08.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Almanya’da "Mucize çocuk" olarak anılan 9 yaşındaki ressam Mikail Akar ile Yunanlı ressam Niko Nikolaidis İzmir ve Sisam’daki depremzeler için tablo yaptı.

Açık artırmada satılacak tablonun geliri bağışlanacak.İzmir’de ve Yunanistan’ın Sisam Adasında can kayıplarına neden olan 6,6 büyüklüğündeki deprem kökleri Türkiye ve Yunanistan’a uzanan iki Almanyalı genç sanatçıya ilham oldu.

İlk sergisini henüz dört yaşında açarak, Alman sanat camiasının ilgisini üzerinde toplamayı başaran 9 yaşındaki Mikail Akar ile yine Almanya’da yaşayan 29 yaşındaki ressam Niko Nikolaidis depremde mağdur olanlar için ortak bir tablo yaptılar.

Depremin yıkımlara yol açtığı Sisam (Samos) ve İzmir’in ilk ve son hecelerini birleştirerek tablolarına "Samir" adını veren iki sanatçı, açık artırmayla satılacak eserden elde edilecek tüm gelirin bölgedeki depremzelere bağışlayacağını açıkladılar.

Enkazdan kurtarılan minik Ayda onu çok etkiledi

Minik ressam Mikail’in babası Kerem Akar, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 30 Ekim’de meydana gelen depremden bir hafta önce Bodrum’da tatilde olduklarını belirterek, "Biz döndükten sonra deprem oldu. Mikail çok etkilendi. Özellikle çocukların ölmesi onu çok üzdü" dedi.

Ayda adlı çocuğun 91 saat sonra enkazdan çıkarılması üzerine Mikail’in deprem konulu bir bir tablo yapmaya karar verdiğini belirten Kerem Akar, "Yunanlı genç ressam ile tanışıyoruz. Bu deprem bizi de onları da çok yaraladı. Hemen aralarında konuşup karar verdiler. Buluşup bu tabloyu yaptılar. Mikail Türk, Niko Yunan. Ama acılar ortak. Bu tablo o ortak acıyı ve dayanışma ruhunu yansıtıyor " diye konuştu.

Pop art türü resmin dünyadaki genç temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Yunanlı sanatçı Nikolaidis ise aynı ekolün en küçük temsilcisi Mikail ile birlikte depremzeler için yaptıkları tabloda Türk- Yunan dostluğuna vurgu yapmak istediklerini belirterek, "Biz yeni kuşağız. Sevgi, birliktelik, saygı ve onurlu bir yaşam istiyoruz. Biz buyuz. Gururlu insanlarız" ifadelerini kullandı.

İki sanatçının ortak eseri önümüzdeki günlerde Almanya'da düzenlenecek bir açık arttırmayla satışa çıkarılacak. Satıştan elde edilen gelir İzmir ve Sisam’daki deprem mağdurları için harcanacak.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyorErmeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Amerika'da seçimler nasıl oluyor?Amerika'da seçimler nasıl oluyor?
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Diğer Haberler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar'la bir araya geldi
Azerbaycan'da kritik görüşme!
Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler ise Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu, halk sokağa döküldü! Bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
ADB'de bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Maskeler yağmurda koronavirüse karşı korur mu?
Maskeler yağmurda koronavirüse karşı korur mu?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.