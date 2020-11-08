"Mikail Türk, Niko Yunan ama acılar ortak"

Açık artırmada satılacak tablonun geliri bağışlanacak.İzmir’de ve Yunanistan’ın Sisam Adasında can kayıplarına neden olan 6,6 büyüklüğündeki deprem kökleri Türkiye ve Yunanistan’a uzanan iki Almanyalı genç sanatçıya ilham oldu.

İlk sergisini henüz dört yaşında açarak, Alman sanat camiasının ilgisini üzerinde toplamayı başaran 9 yaşındaki Mikail Akar ile yine Almanya’da yaşayan 29 yaşındaki ressam Niko Nikolaidis depremde mağdur olanlar için ortak bir tablo yaptılar.

Depremin yıkımlara yol açtığı Sisam (Samos) ve İzmir’in ilk ve son hecelerini birleştirerek tablolarına "Samir" adını veren iki sanatçı, açık artırmayla satılacak eserden elde edilecek tüm gelirin bölgedeki depremzelere bağışlayacağını açıkladılar.

Enkazdan kurtarılan minik Ayda onu çok etkiledi

Minik ressam Mikail’in babası Kerem Akar, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 30 Ekim’de meydana gelen depremden bir hafta önce Bodrum’da tatilde olduklarını belirterek, "Biz döndükten sonra deprem oldu. Mikail çok etkilendi. Özellikle çocukların ölmesi onu çok üzdü" dedi.