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Mike Mitchell hayatını kaybetti

24.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gladyatör ve Cesur Yürek gibi yapımlarda rol alan İskoçyalı aktör Mike Mitchell yaşamını yitirdi. Türkiye'de yaşayan usta oyuncunun vefat haberini Talat Atilla, Twitter hesabından duyurdu

Mike Mitchell hayatını kaybetti

‘Gladyatör’ filminin dikkat çeken savaş sahnelerinde boy gösteren Mike Mitchell'ın ölüm haberini Talat Atilla duyurdu. Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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Mike Mitchell, geçtiğimiz yıl Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmde Willma Elles ve Mehmet Çevik gibi isimlerle boy göstermişti. Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebek'in yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.


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