Mike Pence'den Brunson için Trump'a övgü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, rahip Bruson'ın serbest bırakılmasından sonra attığı tweet mesajında Trump'a teşekkür etti. Pence, "Rahip Andrew Brunson evine dönüyor! ABD Başkanı Trump'ın göstediği güçlü liderlik ve milyonlarca Amerikalı'nın duaları sayesinde, bu masum dini bütün insan kısa zaman sonra evinde olacak!" dedi.

