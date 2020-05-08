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Mike Pence'in Çalışanının Corona Testi Pozitif Çıktı

08.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine Perşembe günü Corona teşhisi konulmasından bir gün sonra, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de çalışanlarından birinin Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Iowa ziyareti için yola çıkmak üzere olan Pence’in uçağı gecikmeli olarak havalandı.

Mike Pence'in Çalışanının Corona Testi Pozitif Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine Perşembe günü Corona teşhisi konulmasından bir gün sonra, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de çalışanlarından birinin Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Iowa ziyareti için yola çıkmak üzere olan Pence’in uçağı gecikmeli olarak havalandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cuma sabahı Iowa’ya girmek üzere yola çıkacaktı. Sabah saatlerinde Mike Pence’in çalışanlarından birinin Corona virüsüne yakalandığı haberinin gelmesi üzerine, Pence’in uçağı Air Force 2’den Başkan Yardımcısı’na Iowa ziyaretinde eşlik etmesi planlanan bazı kişilerin indiği ve uçağın da 1 saat gecikmeli olarak havalandığı belirtildi. Corona virüsü teşhisi konulan çalışanın o anda uçakta olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Trump ve Pence'e dün yapılan testler negatif çıkmıştı

Beyaz Saray’dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın yaverlerinden birinin Corona testinin pozitif çıktığı, bu gelişme sonrasında Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yapılan Corona testlerinin sonuçlarınınsa negatif geldiği, her iki lidere de artık her gün test yapılacağı belirtilmişti.

Başkan Trump da Cuma günü yaptığı açıklamada bazı Beyaz Saray çalışanlarının maske takmaya başladıklarını söylemişti.

Hem Başkan Trump hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence, salgın sırasında ABD’de yaptıkları ziyaretlerde maske takmadıkları için eleştirilerin hedefi olmuştu. Trump, Arizona’da maske fabrikasını ziyareti sırasında maske takmamış, yanında maske bulundurduğunu ancak ziyaret ettiği Honeywell tesisinin genel müdürünün maske takmasına gerek olmadığını söylediğini belirtmişti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Minnesota eyaletindeki Mayo Clinic’te Corona hastalarını ziyaret ederken maske takmamış, eleştiriler üzerine de kendisine sık sık test yapıldığını belirtmişti. Mike Pence daha sonra yaptığı açıklamada ise “maske takmam gerekirdi” diyerek bunun sembolik bir ağırlığı olduğuna da dikkat çekmişti.

Başkan Trump’ın Cuma günü öğleden sonra Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump Fox News kanalının yayınına katıldığında, henüz kendisine antikor testi yapılmadığını ama muhtemelen yakın zamanda yapılacağını söyledi. Antikor testleri bir kişinin virüse daha önce yakalanıp yakalanmadığının belirlenmesinde önem taşıyor.

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