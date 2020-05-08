Mike Pence'in Çalışanının Corona Testi Pozitif Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine Perşembe günü Corona teşhisi konulmasından bir gün sonra, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de çalışanlarından birinin Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Iowa ziyareti için yola çıkmak üzere olan Pence’in uçağı gecikmeli olarak havalandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cuma sabahı Iowa’ya girmek üzere yola çıkacaktı. Sabah saatlerinde Mike Pence’in çalışanlarından birinin Corona virüsüne yakalandığı haberinin gelmesi üzerine, Pence’in uçağı Air Force 2’den Başkan Yardımcısı’na Iowa ziyaretinde eşlik etmesi planlanan bazı kişilerin indiği ve uçağın da 1 saat gecikmeli olarak havalandığı belirtildi. Corona virüsü teşhisi konulan çalışanın o anda uçakta olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Trump ve Pence'e dün yapılan testler negatif çıkmıştı

Beyaz Saray’dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın yaverlerinden birinin Corona testinin pozitif çıktığı, bu gelişme sonrasında Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yapılan Corona testlerinin sonuçlarınınsa negatif geldiği, her iki lidere de artık her gün test yapılacağı belirtilmişti.