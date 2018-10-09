Mike Pompeo Kuzey Kore'den Önce Japonya'ya Uğradı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 3 günlük Doğu Asya ziyaretinin ilk ayağı olan Tokyo’da. Pompeo Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüştü. Gündemde Pompeo’nun Kuzey Kore ziyareti vardı.

Mike Pompeo, Japon başbakanla görüşmesinde “Pyongyang’a giderken füze programları konusunda görüşlerimizin tamamen uyum içinde olduğundan emin olmamız ve sizin görüşlerinizi dinlememiz önemli” diye konuştu. Pompeo Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarını da gündeme getirmeyi planladığını söyledi.

Japonya Başbakanı Abe de Pompeo ile görüşmesinin Amerika ve Japonya arasındaki ittifakın hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu gösterdiği kanısında olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo Amerika’ya dönmeden önce Güney Kore ve Çin’de de temaslarda bulunacak.

Mike Pompeo’nun Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüşmeler yapması bekleniyor. Pompeo Japonya’ya giderken gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore temaslarının amacının her iki tarafın gerçekten neyi başarmak istediğini anladığından emin olmak ve Kim Jong Un ile Trump arasında Singapur’da yapılan zirvede verilen taahhütlerin nasıl hayata geçirileceğini belirlemek olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kuzey Kore ziyareti Kim Jong Un ve Başkan Trump’ın bir araya gelmeyi planladığı ikinci zirve için de hazırlık niteliğinde.

Mike Pompeo Kuzey Kore ziyaretinde bu olası ikinci zirve için de tarih belirlemek istediğini belirtti.

