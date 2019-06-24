Mike Pompeo’dan, BAE ve Suudi Arabistan’a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’la yaşanan krizi ele almak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. ABD Dışişleri Bakanı, bu ülkeleri resmi Hindistan gezisinden önce ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti için ülkesinden ayrıldığı sırada havalimanında yaptığı açıklamada, Perşembe günü Tahran tarafından düşürülen dronela ilgili olarak artan krizi ele almak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, Washington’dan ayrılmadan önce gazetecilere verdiği demeçte, “Stratejik olarak nasıl küresel bir koalisyon oluşturabileceğimizden emin olmak için onlarla konuşacağım” dedi.

Pompeo, yolculuğu öncesinde Suudi Arabistan ve BAE için İran’la yaşanan mücadelede en büyük müttefikler ifadesini kullanarak, Salı günü resmi ziyaret için Hindistan’da olacağını söyledi.

Pompeo ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in açıkladığı haritaya, “Zarif’in ifşa ettiği çocuksu haritanın ABD askeri ve istihbarat servislerinin mükemmelliği ve profesyonelliği ile nasıl çeliştiğini gördünüz mü?” diye sordu. İran haritasının “Kimsenin aklına silahsız aracın nerede olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmamalı - uluslararası hava sahasında uçuyordu” diye eleştirdi. İran’ı yanlış bilgi vermekle suçlayan Pompeo, , “Ön şartlar olmadan pazarlık etmeye hazırız, tam olarak bizi nasıl bulacaklarını biliyorlar” diyerek açık kapı bıraktı.

Suudi Bakan’dan suçlamalar

Suudi Arabistan’da Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel al-Cubeyr, İran ile ABD arasındaki olası bir savaşın herkes için tehlikeli olacağını, ancak Tahran’ı Körfez bölgesindeki durumu tırmandırmakla suçladı. France 24’e yaptığı açıklamada el Cubeyr, “Herkes bölgedeki savaşlardan kaçınmaya çalışıyor. Savaş herkes için tehlikeli olur. Ancak, bu yükseliş her zaman İran yönünden gelmiştir. İran, Körfez’deki tankerlere saldırdı. Bir kere değil iki kere. İran, Suudi Arabistan’ın petrol boru hattına ve Suudi havaalanına karşı, Husilere balistik füzeler ve uçaklar gönderdi” ifadelerini kullandı.

