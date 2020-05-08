Mike Pompeo’dan Corona Salgını Sırasında İlk Ziyaret İsrail'e

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 13 Mayıs’ta İsrail’e gidiyor. İsrail ziyareti, Pompeo’nun Corona virüsü salgını başladığından bu yana yapacağı ilk yurt dışı ziyaret olacak.
Pompeo’nun İsrail’e gideceği haberini ilk olarak 6 Mayıs'ta İsrail gazetesi Haaretz’in diplomasi muhabiri Barak Ravid aktarmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü konuyla ilgili resmi açıklama yaparak Mike Pompeo’nun 13 Mayıs’ta İsrail’e gideceğini doğruladı.
Mike Pompeo’nun Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail parlamentosu Knesset’in Başkanı Benny Gantz ile görüşeceği belirtildi.
Görüşmelerde “ABD ve İsrail’in Corona virüsü salgınıyla mücadelesi kapsamındaki çabaları ile İran’ın bölgedeki habis nüfuzuna ilişkin bölgesel güvenlik konularının” istişare edileceği kaydedildi.