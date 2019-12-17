Mike Pompeo’dan Mesut Özil’e Destek

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geçen hafta Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, Çin yönetiminin Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslüman Uygurlar’a baskı uyguladığını ve Doğu Türkistan olarak bilinen bu bölgedeki camilerin kapatıldığını, halkın zorla kamplara götürüldüğünü yazmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Çin Komünist Partisi Uygurlar ve diğer dini inançlara mensup olanlara yönelik insan hakları ihlallerini saklayamaz” diye yazdı.

Pompeo Twitter’dan paylaştığı mesajda “Çin Komünist Partisi’nin propaganda medyası Mesut Özil ve Arsenal’in bu sezonki bütün maçlarını sansürleyebilir ancak gerçekler her zaman galip gelecektir” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil’e, beş aydır Çin liginde oynayan müslüman futbolcu Yaya Toure’den ise eleştiri geldi. Kendisinin de Özil gibi Müslüman olduğuna vurgu yapan Toure durumun ‘karmaşık’ olduğunu ancak futbola siyasetin karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan Toure, “Futbolcular futbolla, siyasetçiler de siyasetle ilgilenmeli. Çünkü bu tür şeylere karışamazsınız; karışırsanız çok sorun çıkarır. Bir Müslüman olarak durum karmaşık, bu da onun kendi tercihi. Ama bence böyle söylemesi yanlıştı” değerlendirmesini yaptı.

Mesut Özil’in 13 Aralık’ta yaptığı paylaşımın ardından, Arsenal yetkililerinden ‘Yayınladığı içerik tamamen Özil’in kendi kişisel görüşüdür. Bir futbol kulübü olarak Arsenal, her zaman siyasete karışmama prensibini gözetmiştir’ açıklaması geldi.

Çin Futbol Birliği, Özil’in yorumunun kabul edilemez olduğu ve bu ifadelerin Özil’in Çin’deki hayranlarını ‘kırdığı’ mesajını verdi. Çin yönetiminden Özil’e, Doğu Türkistan’ı ziyaret edip, "gerçekleri görme" çağrısı yapıldı.

Mesut Özil, “Ey Doğu Türkistan” ifadesiyle paylaştığı mesajda “Kur’anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Pekin, Şincan’da 1 milyondan fazla Uygur’u zorla, ‘eğitim amaçlı’ olduğunu iddia ettiği kamplara kapatmakla suçlanıyor.

