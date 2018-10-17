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Mike Pompeo'dan Türkiye ziyareti sonrasında yaptırımlar konusunda açıklama

17.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Mike Pompeo, Ankara ziyareti sonrasında uçakta yaptığı açıklamada rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması sonrasında Washington'un kısa sürede Türkiye yaptırımları konusunu gözden geçireceğini söyledi.

Mike Pompeo'dan Türkiye ziyareti sonrasında yaptırımlar konusunda açıklama

ABD Dışişleri Bakanı, Riyad ziyareti sonrasında Ankara'da yaptığı temasları uçakta gazetecilere değerlendirdi. CNN'de canlı olarak yayınlanan ses kaydında Pompeo, Ankara'daki temaslarında Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın yanı sıra İran'a Kasım ayında başlatılacak yeni yaptırımlar, Suriye gibi bölgesel sorunların da ele alındığını söyledi.

Pompeo, rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması sonrasında Washington'un kısa sürede Türkiye yaptırımları konusunu gözden geçireceğini söyledi.

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