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Mıknatıslı bilye yutan çocuğun bağırsakları delindi!

02.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 1,5 yaşındaki Ahmet Arif Ataş'ı karın ağrısıyla hastaneye getiren ailesi, çocuklarının 8 tane mıknatıslı demir bilye yuttuğunu öğrendi. Bilyelerin 8 yerden bağırsağının delinmesine neden olduğu Ataş, acil müdahaleyle tedavi edildi.

Mıknatıslı bilye yutan çocuğun bağırsakları delindi!

Edinilen bilgilere göre, şiddetli karın ağrısıyla fenalaşan 20 aylık Ahmet Arif Ataş, ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Orada yapılan ilk müdahaleyle mıknatıs bilyeleri yutmasıyla bağırsaklarının sekiz yerden delindiği görülen Ataş’a yapılan acil müdahaleyle tedavi edildiği öğrenildi.

BAĞIRSAKLARI 8 YERDEN DELİNMİŞ

Ahmet Arif’in ameliyatını yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı. Op. Dr. Mucahit Tan, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, küçük neodyum mıknatıs toplarından 14 adet yutmuş olan çocuğun, karın ağrısı ile acile getirildikten sonra hemen yatırıldığını, yaptıkları incelemede mıknatısların ince bağırsakta 8 adet delinmeye yol açtığını tespit ettiklerini kaydetti.

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"ZAMAN KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURUN"

Dr. Tan, "Çok acil bir şekilde müdahale edildi. Delinen yerler kapatıldıktan sonra hasta 2 gün çocuk yoğun bakımda tutuldu. 5 gün sonra hasta iyileşmiş olarak taburcu edildi. Küçük magnetik topların çekim kuvvetleri çok yüksek olduğundan yutulduğunda bağırsakta delinmelere yol açıp ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bunları yanlışlıkla yutabilecek çocuklardan uzak tutulmalıdır. Şayet yutarlarsa zaman kaybetmeden doktora başvurmaları gerekmektedir” dedi.

bilyee

İHA

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Batman
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