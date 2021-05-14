Mıknatıslı Videolara Yanıt: Aşılarda Çip Yok

Sosyal medya paylaşımları, Corona virüsü aşılarının, insanlara mikroçip takılması için iyi planlanmış bir kılıf olduğu iddialarıyla dolup taşıyor. Bu paylaşımların sonuncusu, insanların kollarının daha sonra manyetik özellikler sergilediğini, mıknatıs yapıştığını öne süren videolar. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu komplo teorileri ve videolar, aşı karşıtlığını arttırmak isten kişilerin ve grupların aldatmacası.

10 Mayıs’ta paylaşılan bir Instagram gönderisinde, “Pfizer aşısı ve bir mıknatıs deneyi! Bunu tarif edecek kelime kalmadı" deniliyor. Video gönderisinde, bir kadın Covid-19 aşısını olduktan sonra kolunun manyetik bir reaksiyon gösterdiğini iddia ediyor ve bunu sözde iğneyi aldığı yere bir mıknatıs koyarak ve koluna yapıştığını göstererek kanıtlamaya çalışıyor. Aynı şeyi diğer koluna yaptığında mıknatıs düşüyor. Videonun sonunda kadın aşı olunmaması konusunda uyarıyor ve "Çiplendik" diye bağırıyor.

Aynı iddiayı içeren videolara sahip birkaç gönderi Instagram'da popüler hale geldi ve birçoğu binlerce izlenme aldı. İnsanların kollarına mıknatıs yapıştırdığı derleme videoları, bazıları diğer dillerde olmak üzere Facebook, Twitter, YouTube ve TikTok'taki gönderilerle birlikte iddiayı daha da yaygınlaştırdı.