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Mikro art sanatçısı Kale'den Başkentlilere gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

"İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale, Ankaralılara hünerlerini sergiledi - Kale'nin pirinç ve makarna taneleri üzerine çizdiği görseller hayranlık uyandırdı

"İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale, Ankaralılara hünerlerini sergiledi.

Kuru yemiş kabukları, pirinç ve makarna taneleri gibi küçük nesneler üzerine çizdiği resimleriyle bilinen Kale, bir alışveriş merkezindeki sergisi kapsamında düzenlenen atölyede becerilerini gözler önüne serdi.

Çalışmasının dev ekrandan gösteriminin yapıldığı Kale'nin, küçük makarna tanesi üzerine resmettiği İstanbul silueti büyük beğeni topladı.

Kale'nin sergisinde yer alan pirinç tanesi üzerine çizili Atatürk portresi, mercimeğe çizili gemi görseli ile meyve çekirdeklerine yaptığı birçok resim bulunuyor.

- "Anadolu'yu mikro art eserlerimle tanıtmak istiyorum"

Sanatçı Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların çöp olarak gördüğü ya da umursamadığı küçük objeleri birer tuvale dönüştürdüğünü ve bu sayede insanlara yeni bir pencere açmaya çalıştığını söyledi.

Eserlerinde, Anadolu'dan pek çok izler görülebileceğine işaret eden Kale, özellikle İstanbul ve Anadolu'nun mistik yapısını eserleriyle tanıtmayı arzuladığını anlattı.

Kale, yakında Hollanda, İngiltere, ABD ve Japonya'da da sergiler düzenleyeceğini, ilerleyen yıllarda dünyadaki ilk ve tek mikro art müzesini Türkiye'de açmayı hedeflediğini bildirdi.

Sanatını çeyrek asırdır sürdürdüğünü ve yaklaşık 350 farklı nesneye resim çizdiğini kaydeden Kale, "Bu yola ilk çıktığımda insanların yüzüne tebessüm koymayı amaçlamıştım. Şimdi ise o tebessümü insanların gözlerine kondurmayı istiyorum." dedi

Kale'nin sergisi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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