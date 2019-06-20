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Mikro kredi ile 5 çocuğunu üniversitede okuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 20 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından mikro kredi için başvuruda bulunan 60 yaşındaki Emine Bayram, aldığı destekle 8 yıldır pazarda esnaflık yapıyor - Haftanın 6 günü kentin farklı semtlerinde kurulan pazarlarda açtığı tezgahta meyve ve sebze satan Bayram, kazancıyla 8 çocuğundan 4'ü kız 5'ini üniversitede okuttu, azmiyle birçok kadına da örnek oldu - Girişimci Emine Bayram: "Kimseye muhtaç kalmadım. Pazarda çalışarak, çektiğim kredinin taksitlerini düzenli şekilde veriyorum. Temiz ürün satıyorum. Pazarda sebze ve meyve satan tek kadın olduğum için müşterilerim beni seviyor" "Kadınlar evde oturmasınlar, imkanı olmayanlar mikro krediye başvursun, kendi işlerini kursunlar, kimseye muhtaç olmadan ayaklarının üzerinde dursunlar"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da eşini kaybettikten sonra mikro kredi kullanan 60 yaşındaki Emine Bayram, aldığı destekle pazarda esnaflık yaparak 5 çocuğunu üniversitede okuttu.

Eşinin 20 yıl önce yaşamını yitirmesinin ardından evinin geçimini sağlamak için iş arayışına giren Bayram, 8 yıl önce komşularının tavsiyesi ile mikro krediye başvurdu. Okuma yazma bilmeyen Bayram, aldığı kredi ile kurduğu tezgahta sebze ve meyve satmaya başladı.

Borcunu ödedikten sonra belirli aralıklarla aldığı kredi miktarı 70 bin liraya ulaşan Bayram, haftanın 6 günü kentin farklı semtlerinde kurulan pazarlarda meyve ve sebze satarak, ailesinin geçimini sağlıyor.

Kazancıyla 8 çocuğundan bir kızının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirmesini, 3'ü kız 4 çocuğunun da ön lisans mezunu olmasını sağlayan, 3 oğluna da pazarda istihdam sağlayan Bayram, çalışma azmiyle birçok kadına da örnek oldu.

- "Çocuklarımın okumalarını istedim"

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde sebze ve meyve halinden pazarda satmak için ürün getirdiğini belirterek, "Kış, yaz, yağmur, çamur demeden pazarda çalışıyorum. Kimse bize yardım etmiyordu. Çalışmaya mecbur kaldım. Ben zahmet gördüm çocuklarımın da bu zahmeti görmelerini istemediğim için okumalarını istedim." dedi.

Bayram, mikro kredi ile sağlanan destekle rahat bir nefes aldığını anlatarak, "İşim daha rahat oldu. Kimseye muhtaç kalmadım. Pazarda çalışarak, çektiğim kredinin taksitlerini düzenli şekilde veriyorum. Temiz ürün satıyorum. Gelen müşterilerim tekrar gelmek istiyor. Pazarda sebze ve meyve satan tek kadın olduğum için müşterilerim beni seviyor. Hiçbir akrabaya muhtaç olmadan, başım dik, işimde çalışıyorum. Yıkılmadım, ayaktayım." diye konuştu.

- "Çocuklarıma haram lokma yedirmem"

Bayram, helal para kazandığını, alın teri ile çalıştığını anlatarak, "Çocuklarıma haram lokma yedirmem." ifadesini kullandı.

Bayram, kadınlara ayaklarının üzerlerinde durmaları tavsiyesinde bulunarak, "Kadınlar evde oturmasınlar, imkanı olmayanlar mikro krediye başvursun, kendi işlerini kursunlar, kimseye muhtaç olmadan ayaklarının üzerinde dursunlar. Kadınlara örnek oldum. İş sahibi oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramın pazarda esnaf komşusu Mehmet Şah Gencer de girişimcinin ilerlemiş yaşına rağmen hayat mücadelesini takdirle karşıladığını belirtti.

Gencer, Bayram'ın işinde başarılı olduğunu, onlarca erkek arasında tek kadın olarak geçimini sağladığını aktardı. Bayram'ın kazancıyla çocuklarını okutmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Gencer, kendisini kardeşleri olarak gördüklerini kaydetti.

- Müşterileri takdir ediyor

Müşterilerden Enver Satar, Bayram ile gurur duyduklarını, kendisinden alışveriş yapmayı tercih ettiklerini, çocuklarının rızkı için verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini ifade etti.

Fatma Meşe, Bayram'ın çocuklarının hem annesi hem de babası olduğunu, kadın olarak kendisiyle gurur duyduklarını anlattı.

- "Balık tutmayı öğrettik"

Diyarbakır Kayapınar Mikro Kredi Şube Yöneticisi Pınar Özel Kaçmaz da Diyarbakır'da 5 bin kadınının mikro krediden faydalandığını belirterek, girişimci Bayram'a da işini kurması için destek sunduklarını söyledi.

Kaçmaz, "Balık tutmayı öğrettik. Emine teyzenin yanında 3 oğlu çalışıyor. Kendisi bir nevi onlara istihdam sağladı. Girişimcimiz şu ana kadar 40 kadına örnek oldu. Bu kadınların ekmek kazanmasına yardımcı oldu." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
70 bin lira Diyarbakır Mikro kredi

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