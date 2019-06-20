Mikro kredi ile 5 çocuğunu üniversitede okuttu

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da eşini kaybettikten sonra mikro kredi kullanan 60 yaşındaki Emine Bayram, aldığı destekle pazarda esnaflık yaparak 5 çocuğunu üniversitede okuttu.

Eşinin 20 yıl önce yaşamını yitirmesinin ardından evinin geçimini sağlamak için iş arayışına giren Bayram, 8 yıl önce komşularının tavsiyesi ile mikro krediye başvurdu. Okuma yazma bilmeyen Bayram, aldığı kredi ile kurduğu tezgahta sebze ve meyve satmaya başladı.

Borcunu ödedikten sonra belirli aralıklarla aldığı kredi miktarı 70 bin liraya ulaşan Bayram, haftanın 6 günü kentin farklı semtlerinde kurulan pazarlarda meyve ve sebze satarak, ailesinin geçimini sağlıyor.

Kazancıyla 8 çocuğundan bir kızının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirmesini, 3'ü kız 4 çocuğunun da ön lisans mezunu olmasını sağlayan, 3 oğluna da pazarda istihdam sağlayan Bayram, çalışma azmiyle birçok kadına da örnek oldu.

- "Çocuklarımın okumalarını istedim"

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde sebze ve meyve halinden pazarda satmak için ürün getirdiğini belirterek, "Kış, yaz, yağmur, çamur demeden pazarda çalışıyorum. Kimse bize yardım etmiyordu. Çalışmaya mecbur kaldım. Ben zahmet gördüm çocuklarımın da bu zahmeti görmelerini istemediğim için okumalarını istedim." dedi.