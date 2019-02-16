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Mikro kredi ile market işletmecisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Feride Doğu, mikro kredi ile mahalle arasında başladığı küçük bir bakkaldan büyük bir markete adım attı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Feride Doğu, mikro kredi ile mahalle arasında başladığı küçük bir bakkaldan büyük bir markete adım attı. Girişimci kadın işini daha da büyüterek büyük bir market açmak istiyor.
Kızıltepe Yeni Kent Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Feride Doğu, 9 yıl önce mikro kredi ile kendi evinde yaptığı eşyaları satarak iş dünyasına adım attı. Doğu, daha sonra ilçede bir sokak arasında küçük bir dükkan işletmeye başladı. İşini daha da büyütmeye karar veren girişimci anne yine mikro kredi desteğiyle bakkal dükkanını 55 metrekarelik bir markete dönüştürdü. Girişimci iş kadını şimdi de işini daha da büyütmenin planlarını yapıyor.
İlkokul 4’üncü sınıftan bıraktığını söyleyen Feride Doğu, "Biz 6 yıl önce bakkal işine girdik. Onu mahalle arasında açmıştık. İlk önce eşimin desteği ile sonra mikrokredi sayesinde el işi yapıyordum. Sonra bakkal işine girdik. İşimi yavaş yavaş büyüttüm. Sonra biraz daha büyümeyi düşündüm ve burayı açtım. Kadınlar ayaklarının üzerinde ne kadar durursa o kadar daha iyi olur. Kimseye muhtaç olmadan mücadele etmeleri çok daha iyi olur. 4’üncü sınıf terkim, okul okumadım ama bir yerlere varmak istedim. Tabi mikro kredinin desteği ile buraya kadar geldim” dedi.
Mini marketten sonra daha da büyük hedeflerinin olduğunu söyleyen Doğu, “Allah’ın izniyle eşime, aileme destek olmak için elimden geleni yapacağım. Eşimle beraber mücadelemizi ediyoruz" diye konuştu.
Daima kadınların destekçisi olduklarını anlatan Kızıltepe Mikro Kredi Şube Müdürü Canan Özçelik, “Feride hanım yaklaşık 9 yıl önce Kızıltepe şubemizden mikro kredisini aldı. Başlarda kendi evinde yaptığı el işleriyle uğraşıyordu. Bu işi mahalle arasında bir bakkala çevirdi. Çalıştı, küçük adımlarla ilerledi. Şimdi mevcut bakkalını kapatarak daha büyüğünü açtı. Onun bu başarısı tabi bizi çok mutlu etti. Biz mikro kredi olarak daima girişimcilerimizin yanında olacağız. Kendisinin bu başarısı bütün kadınlarımıza örnek ve ışık olsun” şeklinde konuştu.

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