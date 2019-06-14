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Mikro Müze'ye, Müze Özendirme Yarışması'nda ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

 AYDIN'da, Kuşadası Belediyesi'nce geçen ekim ayında açılan Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, Tarihi Kentler Birliği'nin 'Müze Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Mikro Müze'ye, Müze Özendirme Yarışması'nda ödül

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, Kuşadası Belediyesi'nce geçen ekim ayında açılan Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, Tarihi Kentler Birliği'nin 'Müze Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görüldü.
Tarihi Kentler Birliği'nce müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla yarışma düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tarihe Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'na 23 belediye 21 müzeyle katıldı. Kuşadası Belediyesi, yarışmaya, geçen ekim ayında açılan ve içinde ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilecek milimetrik boyutlardaki mikro minyatürlerin sergilendiği bir merkez olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı ile katıldı. Kuşadası Tarihi Kale Kapısı'nın üstünde yer alan ve Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz'ın toplu iğne ucundaki satranç takımı ve ringde boks yapan sporcular, kurşun kalem ucunda İstanbul, dünyanın en küçük Kur'anı Kerim'i, iğne deliği içinde tramvay, incir çekirdeği üzerine yazılan Allah'ın 99 ismi ve İhlas Suresi , saç teli üzerine atılan Atatürk imzası, içerisinde Türk klasik hat sanatının örneklerinin bulunduğu dünyanın en küçük hat kataloğu ve üzerinde yalnızca mikroskoplarla görülebilen süslemeler olan dünyanın en küçük çini vazoları gibi toplam 45 eserinin kalıcı olarak sergilendiği müze, 'Sanat ve Edebiyat Müzeleri' kategorisinde "Müze Özendirme Yarışması' ödülüne layık görüldü.
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi 'ndeki eserlerin tamamı bir araya toplandığında 3 santimetre yer kaplıyor.

FOTOĞRAFLI

Mikro Müze'ye, Müze Özendirme Yarışması'nda ödülMikro Müze'ye, Müze Özendirme Yarışması'nda ödülMikro Müze'ye, Müze Özendirme Yarışması'nda ödülMikro Müze'ye, Müze Özendirme Yarışması'nda ödül

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