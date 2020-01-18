HABER
  4. Mikro tese ameliyatıyla 7 yıllık çocuk hasreti son buldu

Mikro tese ameliyatıyla 7 yıllık çocuk hasreti son buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki A.Ö.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki A.Ö. ve kocası B.Ö., çocuk sahibi olmak için birçok yerde tedavi görmelerine rağmen olumsuz sonuç alınca, araştırmalar sonucu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaştı. Prof. Dr. Çoksüer, erkek faktörlü nedenden dolayı B.Ö.’ye yaptığı mikro tese ameliyatı ve akupunktur tedavisi sonucunda 7 yıllık çocuk hasreti son buldu.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan A.Ö. ve kocası B.Ö. 7 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmak istedi. Çocuk sahibi olamayan aile, gitmedik merkez, başvurmadık tedavi bırakmadı. Yapılan tüm tedaviler sonuçsuz kalınca aile umutlarını tüketmişken, yaptıkları araştırma sonucu Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaşarak başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer, yaptığı tetkikler sonucunda hastada erkek faktör infertilite teşhisi koydu. Yapılan mikro tese ve akupunktur tedavisiyle ailenin gebelik haberini ve kesesini görmesiyle çocuk hasreti son buldu.

“Tese ameliyatı ve akupunktur tedavisiyle canlı sperm bulduk”
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, bu hastada erkek spermi hiç olmadığını yani azo spermli olduğunu söyledi. Daha önceki merkezlerde tüp bebek denendiğini ancak sperm bulunamadığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Ameliyat olduğu halde, tüp bebek merkezlerinde gereken uygulamalar yapılmış sperm bulunamamış. Hasta kliniğimize geldi biz hastayı detaylı incelediğimizde erkek faktör infertilite tanısıyla biz ilk önce erkeğe tedavi verdik. Birinci tedavimiz sperm detoks tedavisiydi ve akupunktur tedavisiydi. Sperm detoks tedavisiyle özellikle spermi bozan zararlı maddelerin vücuttan uzaklaşması için biz bu tedavileri veriyoruz. Spermi çevresel faktörler ve anormal durumlar bozabiliyor. Çevre faktörleri sigara, alkol, hava kirliliği, yanlış kullandığı ilaçlar. Yani vücuda toksin olan maddeler birikerek spermin genetik yapısını ve spermin yapısını bozabiliyor. Akupunkturdaki amacımız ne, özellikle spermin yapım aşamasında spermin olgunlaşması için biz bu tedavileri verdik. Tüp bebeğe başlamadan önce ilk önce ön tedavi verdik. Bayan hastaya da biz akupunktur tedavisi verdik. Akupunktur hem stresi azaltıyor, hem hormonal dengeyi sağlayarak özellikle tüp bebek başarısını artırarak bu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Tüp bebek uygulamasında biz bu hastaya tese işlemi yaptık, Tesede canlı kaliteli sperm bulabildik. Daha önceden tese ameliyatına rağmen sperm bulunamazken, biz bu hastaya bu tedavilerden sonra detoks ve akupunktur tedavilerinden sonra kaliteli sperm elde edebildik. Bugün tüp bebek sonucunu alıncaya kadar ve tüp bebek sonucunda Allah’a şükür olsun gebelik kesesini de gördük. Şuanda hastada müthiş bir mutluluk kaynağı oluştu. Gebelik kesemiz de var. Gerçekten çocuk sahibi olmak istiyorsanız altta yatan sebep ne ise ona yönelik tedavi vermek lazım. Problem nedir, kaynak ne ise kaynağa yönelik tedavi vermek başarının altın anahtarıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen herkese Rabbim hayırlı çocuk versin inşallah" dedi.
7 yıllık evli olan B.Ö.’nün eşi A.Ö., Hakan hocaya geldiklerini, eşinin burada mikro tese ameliyatı olduğunu söyledi. A.Ö., “Hücre bulundu, şimdi hamileyim mutluyum. Böyle olmayacak gibi pek güvenim yoktu. Ama bugün oldu gibi. Rabbim tüm Müslümanlara nasip etsin, salih evlatlardan nasip etsin. Hiçbir Müslümanın kucağını boş bırakmasın. Hakan hoca ve bütün ekibine tüm teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Uzmanlardan velilere ‘Karne’ uyarısıUzmanlardan velilere ‘Karne’ uyarısı
Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilirBuz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş beyazlatmada kalıcı çözüm dental lazer tekniği

Diş beyazlatmada kalıcı yöntem!

Şişlik nedeniyle gittiği hastanede karnında 11 kiloluk kitle olduğunu öğrendi

Karın şişliğiyle hastaneye gitti, 11 kiloluk kitle çıktı!

Akıllı telefon şarjı uzun gitmesi için ne yapmalı? İşte 7 basit öneri

7 adımda telefonunuzun pil ömrünü uzatın

Canınızın çektiği besinler vücudunuzdaki eksikliğin habercisi olabilir!

Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır!

İdrar kaçırma tedavisinde mutlaka hekime başvurun!

Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden farklı olabilir

Karne sevinci kaygıya dönüşmesin!

Karne sevinci kaygıya dönüşmesin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.