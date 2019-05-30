Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Paraşüt'ü satın aldı

İSTANBUL (AA) - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan online ön muhasebe programı Paraşüt, Turkven ve Earlybird’ün danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcısı olduğu ve içinde Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın yer aldığı DST Teknoloji tarafından satın alındı.

Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım ile Paraşüt'ün ortak açıklamasına göre, Turkven ve Earlybird’ün danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcısı olduğu ve içinde Türkiye’nin en büyük ikinci ve üçüncü ticari ve muhasebe iş yazılımı şirketleri olan Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın yer aldığı DST Teknoloji, online ön muhasebe programı Paraşüt’ü de bünyesine kattı.

Paraşüt, Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım aynı çatı altında ama kendilerine ait farklı kurumsal kimlikleri, ürün aileleri ve iş modelleri ile yollarına devam edecek. Öte yandan kendi alanlarında lider konumunda olan bu 3 firmanın buluşması inovasyon alanında da iş birliği yaparak, yeni ürün ve hizmetler sunacakları anlamına geliyor.