Mikrocerrahi ameliyat nedir? Mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatında başarı oranı nedir?

Bel fıtığı ameliyatlarında 'altın standart' olarak anılan mikrocerrahi ameliyatı, sinirlere zarar verilmeden fıtıklaşmış parçanın çıkarılmasını sağlar. Sinir kökündeki baskı hafifletilerek ağrının giderilmesinde başarılı bir sonuç elde etmeyi sağlayan mikrocerrahi yöntemi, hastaların kısa sürede iyileşmelerini sağlar. Mikrocerrahinin avantajlarını anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç, mikrocerrahi ameliyatlarındaki mikroskobun iki temel yararı olduğunu söyledi:

BÖLGEYİ DAHA NET GÖRMEYİ SAĞLAR

"Mikrocerrahi ameliyatlarında mikroskobun bize iki temel avantajı vardır. İlki ameliyat sahası ciltten yaklaşık 8-10 cm. kadar derinde bir sahadır. Bu bölgenin aydınlatılması her zaman çok kolay olmamıştır. Mikroskobun ışık kaynağı bu bölgeyi gayet net olarak gösterir.

AMELİYAT TRAVMALARINI EN AZA İNDİRİYOR

İkinci fayda ise mikroskobun büyütme etkisidir. Ameliyat sahasını yaklaşık 30 ile 40 kat büyüterek çıplak gözle seçilemeyecek ince doku, damar ve sinirleri gösterebilir. Böylelikle ameliyatlar daha az travmalar ile güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.