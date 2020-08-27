HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu

Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina arasında gerilim devam ederken, Almanya arabuluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Yunanistan ve Türkiye'ye gelmişti. Görüşmelerin nasıl geçtiği ise Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in mikrofonu açık kalınca ortaya çıktı.

Almanya, son haftalarda tırmanan gerilimi sonlandırmak için arabuluculuk çalışmalarını hızlandırmış ve önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Atina ve Ankara’da temaslarda bulunmuştu.

Bu hamle uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Almanya’nın başkenti Berlin’de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortay açıktı.

Alman siyasetinde yükselen bir isim olan bakanın sözleri gündem oldu.

MİKROFONLARI FARK ETMEDİLER

Joseph Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya’nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı’na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu.

Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell’in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Fil ailesi yeniden bir araya geldi, böyle kutladılar!Fil ailesi yeniden bir araya geldi, böyle kutladılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Fil ailesi yeniden bir araya geldi, böyle kutladılar!
Fil ailesi yeniden bir araya geldi, böyle kutladılar!
Arabanın camından sarkan maymun görenleri şaşkına çevirdi
Bu hareketi sadece köpekler yapmıyormuş! İşte kanıtı...
Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Trum görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Trum görüşmesine ilişkin açıklama
ABD'de 15 dakikada sonuç veren hızlı koronavirüs antijen testi üretilecek
15 dakikada sonuç verecek, taşınabilecek
Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a ömür boyu hapis cezası
Tarrant'a ömür boyu hapis cezası
Laura Kasırgası 4. kategoriye yükseldi
Laura Kasırgası 4. kategoriye yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.