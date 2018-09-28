HABER

Mikronezya'da denize inen uçaktaki yolcular kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 05:44 | Son Güncelleme

Mikronezya’nın Pohnpei Adası'ndan Papua Yeni Gine'ye giderken Chuuk bölgesinde denize inen uçaktaki yolcuların tamamı kurtarılarak kıyıya getirildi

MELBOURNE (AA) - Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya Federal Devletleri'nin Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno havalimanı yakınında denize inen uçaktaki yolcular kurtarıldı.

Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz bilinemeyen bir nedenle deniz girintisine indi.

PNG'ye ait Air Niugini uçağında kaç yolcunun bulunduğu henüz bilinmiyor ancak batmak üzere olan uçağın etrafında toplanan botların, yolcuların tamamını kurtardığı açıklandı.

Acil toplantı halinde olduğu bildirilen Air Niugini'den olayla henüz bir açıklama yapılmadı.

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
Gece yarısı Antalya'da korkutan depremGece yarısı Antalya'da korkutan deprem
'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Air Niugini Mikronezya Federal Devletleri uçak deniz indi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!

Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!

O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Hakan'dan 'Can Dündar' eleştirilerine yanıt: Yiğitlik gibi bir iddiam yok

Ahmet Hakan'dan 'Can Dündar' eleştirilerine yanıt: Yiğitlik gibi bir iddiam yok

Günlük burç yorumları: 28 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 28 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda helikopter destekli narkotik operasyonu

Beyoğlu’nda helikopter destekli narkotik operasyonu

Gece yarısı Antalya'da korkutan deprem

Gece yarısı Antalya'da korkutan deprem

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.