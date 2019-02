Mikroplar lösemi riskini azaltabilir

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre, her yıl 15 yaşından küçük 215 bin çocuğa kanser tanısı konulmakta. Çocuğun erken dönemlerde mikroplarla karşılaşmasının bağışlık sistemini güçlendireceğini söyleyen Prof. Dr. Berrin Pehlivan, ailelere uyarılarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı IARC’ın 2019 verilerine göre; Her yıl 15 yaşından küçük 215 bin çocuğa ve yaşları 15-19 olan 85 bin çocuğa kanser tanısı konuluyor. Çocuk lösemisinin en sık görüldüğü yaşlar ise 2-5 yaş olarak görülmekte. Uzmanlar, zengin toplumlarda hastalığın görülme sıklığının yüksek olduğunu belirtirken, yaşamın erken dönemlerinde enfeksiyona hiç maruz kalınmaması ile belli bir yaşa gelindiğinde mikroplara maruz kalınmasının bir sonucu olarak hastalığın tetiklenebileceğinin altını çiziyor. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mikroorganizmalarla karşılaşmayan çocuğun bağırsak sisteminin kendini geliştiremeyeceğini ve hastalığa genetik yatkınlığı olan çocuklarda da lösemi riskini arttıracağını söyledi.