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  4. Mikroskop kameralı Oppo Find X3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Mikroskop kameralı Oppo Find X3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

11.03.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Mikroskop kameralı Oppo Find X3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo, günlerdir tanıtımını yaptığı Oppo Find X3 Pro'yu resmen duyurdu. Beklendiği üzere Snapdragon 888 işlemcisi ile gelen Oppo Find X3 Pro, özelliklerine nazaran kameralarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Find X3 Pro'nun fiyatı ise rakiplerine oldukça benzer.

Oppo Find X3 serisi için pek çok haber yapıldı, belki de yüzlerce sızıntı gerçekleştirildi. Aslında Oppo Find X3 adını tahmin etmek zor değildi. Zira iPhone 12, Galaxy S21 Ultra ve Huawei Mate 40 Pro gibi rakiplerin bulunduğu bir piyasada, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun da Find X2 ailesini yenilemesi bekleniyordu. Nitekim o yenileme operasyonu gerçekleşti. Oppo, Find X3 Pro adını verdiği yeni amiral gemisi akıllı telefonunu kamuoyunun beğenisine sundu.

OPPO FİND X3 PRO ÖZELLİKLERİ

Oppo Find X3 Pro'nun özellikleri arasında 6,7 inçlik QHD+ çözünürlüğünde LTPO AMOLED bir ekran var. Bu ekran, 5 Hz ile 120 Hz arasında değişen ekran yenileme hızı sunuyor. Ayrıca telefon, 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ön tarafta 32MP çözünürlüğünde bir ön kamera var ve bu kamera sol üst köşede bir delik içinde yer alıyor. Beklendiği üzere Find X3 Pro gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Oppo Find X3 Pro SuperVOOC 2.0 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil ile geliyor.

Oppo Find X3 Pro özellikleri

Find X3 Pro kameraları ile oldukça iddialı gözüküyor. Bize iPhone 12 Pro Max'in kamera adacığını hatırlatan kurulumda, 50 MP geniş açılı kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 13 MP periskop telefoto kamera + 3 MP mikro kamera bulunuyor. Mikro kamera, 60x zoom yapabiliyor ve böylece mikroskop ile incelermiş gibi fotoğraflar çekmeye imkan tanınıyor.

Oppo Find X3 Pro kamera

OPPO FİND X3 PRO FİYATI

Oppo Find X3 Pro'nun fiyatı GSMArena'ya göre 1,149 euro olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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