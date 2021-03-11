Mikroskop kameralı Oppo Find X3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo Find X3 serisi için pek çok haber yapıldı, belki de yüzlerce sızıntı gerçekleştirildi. Aslında Oppo Find X3 adını tahmin etmek zor değildi. Zira iPhone 12, Galaxy S21 Ultra ve Huawei Mate 40 Pro gibi rakiplerin bulunduğu bir piyasada, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun da Find X2 ailesini yenilemesi bekleniyordu. Nitekim o yenileme operasyonu gerçekleşti. Oppo, Find X3 Pro adını verdiği yeni amiral gemisi akıllı telefonunu kamuoyunun beğenisine sundu.

OPPO FİND X3 PRO ÖZELLİKLERİ

Oppo Find X3 Pro'nun özellikleri arasında 6,7 inçlik QHD+ çözünürlüğünde LTPO AMOLED bir ekran var. Bu ekran, 5 Hz ile 120 Hz arasında değişen ekran yenileme hızı sunuyor. Ayrıca telefon, 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ön tarafta 32MP çözünürlüğünde bir ön kamera var ve bu kamera sol üst köşede bir delik içinde yer alıyor. Beklendiği üzere Find X3 Pro gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Oppo Find X3 Pro SuperVOOC 2.0 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil ile geliyor.