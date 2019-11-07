MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı açılış konuşmasında, MIKTA'nın 5 ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısıyla başlayan süreci hatırlattı.

Balboa, daha sonra başkanlara, zirvenin yapıldığı tarihi Meksika Senato binasını gezdirdi ve başkanlarla özel görüşme gerçekleştirdi.

MEKSİKO (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları olduğunu belirterek, "Başta Birlemiş Milletler olmak üzere mevcut uluslararası kuruluşlar, hedeflerini gerçekleştirmede sorun yaşadıkları için parlamenter diplomasi yeni arayışlara öncülük ediyor." dedi.

Böyle bir yapının 2013'te düşünülmüş olmasının önemine işaret eden Şentop, "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları var. Bir kısmı bölgesel, bir kısmı farklı misyonlar üzerinde bir araya gelmiş yapılar. Bir kısmı daha geniş, Avrasya, Asya Parlamenter Asamblesi gibi yapılar var." diye konuştu.

Şentop, başta Birlemiş Milletler olmak üzere, mevcut uluslararası kuruluşların hedeflerini gerçekleştirmede sorun yaşadıkları için parlamenter diplomasinin yeni arayışlara öncülük ettiğini belirtti.

MIKTA toplantılarının önemli özelliği olduğunu söyleyen Şentop, MIKTA'nın Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Meksika ile Amerika kıtasını kapsayan dünyanın neredeyse tamamını kuşatan bir kapsama alanına sahip olduğuna işaret etti.

"Bunları birleştirdiğimizde ortaya bir dünya resmi çıkıyor. 5 ülke aynı zamanda G20 ülkesi ve parlamenter demokrasiye sahip ülkeler, açık ekonomilere sahip ülkeler." diyen Şentop, MIKTA'yı daha etkin parlamenter zemin haline getirmek için gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

