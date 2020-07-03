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Milan Baros futbola veda etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kariyerinde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Milan Baros, futbola veda ettiğini duyurdu.

Milan Baros futbola veda etti

Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Milan Baros, 38 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı.

EURO 2004'ün gol kralı Milan Baros, basın toplantısında yaptığı açılamada, "Daha fazla devam edemediğim için bır akıyorum. Uzun süredir sakatlık problemleri yaşıyorum ve vücudum artık spor yapmama izin vermiyor. Antrenmanlarda bile alıştığım düzeye çıkamıyorum. Aşil tendonu sakatlıkları nedeniyle antrenman yapmakta zorlanıyorum. Bu nedenle bırakıyorum" dedi.

"22 yıllık aktif futbol kariyerimi maalesef sağlık nedeniyleriyle sona erdiriyorum." diyerek sözlerini sürdüren Baros, "Dinlenmeye ihtiyacım var. Ailemle birlikte olacağım ve hayatımın geri kalanında ne yapacağıma karar vereceğim. Bazı teklifler var. Benim bazı hedeflerim var. Bir sonraki aşamada ne olacağına iyice düşündükten sonra karar vereceğim. Acele etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Milan Baros, 2008 ila 2013 yılları arasında Galatasaray'da, Temmuz 2013 ve Ocak 2014 arası da Antalyaspor formaları giydi. Baros, Galatasaray kariyerinde 118 maçta 61 gol atıp 18 asist yaptı.

(SPORX)

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