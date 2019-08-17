Milan katliamının acısı 32 yıldır dinmiyor

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 32 yıl önce gerçekleştirilen en kanlı saldırılarından biri olan Milan katliamında şehit edilen 27 kişinin yakınlarının acısı dinmedi. PKK'lı teröristlerce 18 Ağustos 1987'de Kılıçkaya köyü Milan mezrasında gerçekleştirilen, aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 kişinin hayatını kaybettiği katliam hafızalardan silinmedi. Katliamda hayatını kaybeden ve Eruh Kaymakamlığınca 1214 rakımlı tepede hizmete açılan Şehit Uzman Çavuş Mikail Kaya Botanik Parkı'nda adlarına anıt yapılan şehitlerin ailelerinin acısı ilk günkü gibi taze. - Ölenler arasında 3 günlük olan da vardı Kaymakam Murtaza Dayanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milan katliamının Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve en kalleş saldırılardan biri olduğunu söyledi. Saldırının tamamen köylüleri hedef aldığını belirten Dayanç, "Hain PKK terör örgütü orada tamamen sivillere yönelik bir terör eylemi gerçekleştirdi. 27 sivilin 16'sı çocuktu. Bunlardan 3 günlük olan da 6 günlük olan da vardı." dedi.

Katliamı anlatmaya kelimelerin yetmediğini aktaran Dayanç, bunun çok acı verici ve ibret alınması gereken bir hadise olduğunu dile getirdi. Dayanç, şöyle devam etti: "Hain PKK terör örgütü aslında en büyük zararı yine Kürt vatandaşlarımıza vermiştir. Milan'daki terör saldırısında katledilen 27 vatandaşımız bu yörenin insanlarıydı ve sivillerdi. Kesinlikle unutulmaması gerekir. Bunun unutulmaması için Kaymakamlık olarak şehitlik anıtı yaptırdık. Milan katliamı şehitlerine yönelik de ayrıca bir anıt düzenlemesi yaptık. Orada hepsine ayrı ayrı isim, yaş kategorisine göre zikretmek ve olayı da anlatmak suretiyle bir anıt inşa etmiş bulunmaktayız." - "30 kurşun sıkmışlardı" Katliamda şehit düşen sivillerden biri de mezradaki askerlik arkadaşı Şükrü Narin'i ziyaret eden ve arkadaşıyla şehit düşen 25 yaşındaki 4 çocuk babası Hayrettin Sain. Sain'in ağabeyi Abdullah Sain, gözyaşlarıyla önce şehitliği ardından kardeşinin kabrini ziyaret ederek dua okudu. Abdullah Sain, terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü gösterdiği olaylardan birinin de Milan katliamı olduğunu vurguladı. İlçe merkezinde yaşadıklarını ve kardeşi Hayrettin'in katliamdan önce Kırklareli'de birlikte askerlik yaptığı Şükrü Narin'i ziyaret ettiğini dile getiren Sain, şunları söyledi: