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  4. Milano’da yaşayan Kıbrıslı genç koronavirüs karantinasını anlattı

Milano’da yaşayan Kıbrıslı genç koronavirüs karantinasını anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

İtalya’nın Milano kentinde dördüncü sınıf tıp öğrencisi Yağış Bey, İtalya’da yaşananları anlatarak, aynısının memleketi Kıbrıs'ta yaşanmaması için uyarıda bulundu.

Milano’da yaşayan Kıbrıslı genç koronavirüs karantinasını anlattı

Tıp öğrencisi Yağış, karantina altındaki İtalya’dan yayınladığı videoyla orada neler yaşandığını anlattı. İtalya’da yaşananları seferberlik olarak tanımlayan genç, koronavirus’ün İtalya’da nasıl olup da böylesi yıkıcı hale geldiğini dile getirdi.

Polislerden alınan izin kağıtlarıyla dışarı çıkmanın mümkün olduğu İtalya’da, izin kağıda neden dışarı çıktığını belirtmeniz gerektiğini söylüyor. İzin kağıdı almadan dışarı çıkanlar için hapis ve para cezası uygulandığını söyledi.

15 dakikalık videosunda yaşananları baştan sona anlatan Yağış, şunları söylüyor;

Amacım virüs hakkında bilgi vermek ve nasıl davranmanız gerektiğini size söylemek değil; bunu layıkıyla yapan kuruluşlar var. Amacım, tüm bunun bir oyun olmadığını anlatmak; tedbirler alındığı sürece korkulacak bir şey olmadığını, ama bilinçsiz davranışların ne gibi felaketlere davetiye çıkarabileceğini hatırlatmak. Şu an panik yapma zamanı değil, vakalar yok denecek kadar az. Ama ileride ne olacağını herkesin şimdi alacağı sorumluluk belirleyecek.

Dünyanın sonu gelmiş gibi panikleyip stoklu alışveriş yapan insanlarla, koronavirüsü ciddiye almayıp rahat davranan iki kitlenin ortamı olumsuz etkilediğini dile getiren Yağış, panik ve rehavetin yerini bilim ve sorumlu davranışın alması gerektiğini söyledi.

"EVDE KALSALARDI BUNLAR YAŞANMAZDI"

İtalya’da durumun bu hale gelmesinin sebebini, “bir yanda panik yapanlar ve diğer yandan önemsemeyenler” olarak açıklayan öğrenci, insanların rehavet yaşayarak evden çıkmaya devam etmesi nedeniyle virüsün hızla yayıldığını söyledi. “Sadece bir iki hafta evde durulsaydı şu an bu durumda olunmayacaktı” diyen Kıbrıslı genç, gençlerin virüsten pek etkilenmediği için bencillik yaptıklarını da belirtti.


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