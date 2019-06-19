Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü fotoğraflarla anlatıldı

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun öncülüğünde ve fotoğraf sanatçısı Gökhan Görkem Arpakçı'nın çekimleriyle hazırlanan "Milano ve Türkler: Portreler" adlı fotoğraf sergisi Milano'da açıldı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu binasında açılan sergide, Milano'da yaşayan aşçı, terzi, şoför, oto tamircisi, modacı, avukat gibi mesleklerle uğraşan 19 Türk vatandaşının fotoğrafları yer aldı.

Serginin "ilk olma ve yeni bir moda yaratma" iddiasında olduğunu aktaran Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu sergi, yurt dışı temsilciliklerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve kültürel etkinliklerin genel yapısı dışında kalıyor." dedi.

Alışılmışın dışında, başka bir kültürel faaliyet yapmak hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Uludüz, fiilen görev yaptığı yerin, orada yaşayan Türklerin ve kentin birlikte kullanıldığı bir sergi hazırladıklarını ifade etti.

Yurt dışı temsilciliklerinde ilk defa böyle bir kültürel ve sanatsal etkinlik yapıldığını belirten Uludüz, "Belki de bu ve bundan sonra devam edeceğimiz diğer etkinliklerimizle yeni bir moda yaratırız. Bir bakmışsınız fikir ilgi görmüş ve daha pek çok yerde benzerleri gerçekleşiyor. Sonuçta çoğu moda akımı Milano kaynaklı olduğuna göre düşünmesi bile güzel." dedi.