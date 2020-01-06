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  4. Milanoviç Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçildi

Milanoviç Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçildi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini eski başbakan Zoran Milanoviç kazandı.

Milanoviç Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçildi

Hırvatistan'da sosyal demokrat politikacı Zoran Milanoviç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 52,7'sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Seçim komisyonu, yaklaşık 3 milyon 900 bin seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 47,3'de oranında oy aldığını açıkladı. Seçime katılım oranın yüzde 55 civaırında olduğu belirtildi. Muhafazakar Kolinda Grabar Kitaroviç 2015'te Cumhurbaşkanı seçilmiş, görev süresinin dolması üzerine yeniden aday olmuştu.

1966 Zagreb doğumlu Milanoviç, Zagreb Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 1993'den itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Milanoviç, AGİT, AB ve NATO misyonlarında görevler üstlendi. 2007'de sosyal demokrat SDP partisi genel başkanı seçilen Milanoviç, 2011-2016 yılları arasında başbakanlık yaptı.

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanın büyük ölçüde temsili görevi bulunuyor.

dpa / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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