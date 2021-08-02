Milas Belediye Başkanı Uçakla Müdahale İstiyor

Muğla’nın Milas ilçesi, Marmaris ve Bodrum ile Antalya’nın Manavgat ilçeleriyle beraber son bir haftadır Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde ardı arkası kesilmeyen orman yangınlarından en çok etkilenen yerleşim merkezlerinden biri.

İlçede şu anda Fesleğen, Bozalan, Hayıtlı, Dermirciler ve Çökertme mahallelerinde yangınlar devam ediyor.

İki helikopter ve çevre illerden gelen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Milas Belediye Başkanı: “Yangın güçlenerek devam ediyor, söz verilen uçaklar yok’’

Ancak bu sabah yapılan kriz toplantısında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a vaadedilen amfibi uçak desteği gelmedi.

Sosyal medya hesabından yeniden yardım çağrısında bulunan Tokat, ‘‘Yangın bitmedi. Yangın güçlenerek, gücünü ve hızını arttırarak devam ediyor. Hava müdahalesi hala yok. Sabahtan beri bir tane helikopter müdahale ediyor. Bize uçaklar sözü verilmişti hiçbirisi yok. Gerçekten çok zor durumdayız. Çökertme’de yeniden yangın başladı. Bozalan, Fesleğen, Hayıtlı, Demriciler yanıyor. Yangın gittikçe genişliyor. Devletimiz devlet olma görevi yerine getirsin yalvarıyoruz’’ dedi.

Milas’ta ilk yangın oteller bölgesinde çıktı

Milas’ta ilk yangın 29 Temmuz Perşembe günü Güvercinlik Körfezi’nde çıktı. Yangının çıktığı körfezde 2007 yılının Temmuz ayında çıkan bir başka yangında yaklaşık 280 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi yanmış ve yeniden yeşillendirileceği söylenen alan yıllar içinde üç lüks otel yapılarak turizme açılmıştı.

Kamuoyunda bu yangının bilinçli olarak çıkarılıp çıkarılmadığı tartışılırken aynı saatlerde yangın Milas’ın Kuyucak ve Meşelik bölgelerindeki ormanlık alanlara sıçradı. Bu sırada bölgedeki otellerden tahliyeler başladı ve söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Önce Beyciler, sonra Çökertme’deki ormanlar yandı

Ertesi gün Milas’ın Beyciler Köyü’nün üzerindeki çam ormanı alev aldı. Buradaki yangın da şiddetli rüzgar ve havadan müdahalenin yeterli düzeyde yapılaması nedeniyle iki gün sürdü. Bazı evler ve tarım arazileri bu yangından zarar gördü. Milas’taki yangın dün de Gökbel Mahallesi ile bölgenin en önemli turizm merkezlerinde Çökertme koyuna sıçradı.

İlk günden beri söndürme çalışmalarını izleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat dün Çökertme sahilinden yaptığı yayınlarla hava desteği istedi.

Daha önceki yıllarda çıkan yangınlarla yok olan ormanlık alanın çevresindeki ormanların yanmakta olduğunu söyleyen Tokat, ‘‘Helikopterler geldi ama uçakları bekliyoruz, havanın kararması ile birlikte müdahale imkanı kalmayacak, yangın sırttan aşağı gelirse Çökertme’yi kendi kaderiyle baş başa bırakmış olacağız’’ dedi.

Akşam saatlerinde rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler Çökertme sahiline inmedi.

Tokat ‘‘Feryadımız karşılık buldu diyemeyiz ama bugün iki uçak ve üç helikopter ile hava desteğinin sağlandığı belirtiliyor’’

Bugün İçişleri Bakan Yardımcısı, Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Kaymakamın da katıldığı kriz masası toplantısından sonra VOA Türkçe’ye özel röportaj veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilgili kurumların dikkatlerini Milas’a çevirdiğini söyledi.

Tokat, ‘‘Feryadımız karşılık buldu diyemeyiz ama bugün iki uçak ve üç helikopter ile hava desteğinin tam olarak sağlandığı belirtildi. Ayrıca devlet kurumları, belediyeler ve özel kurumların arazözlerle daha fazla destek verdiğini söyleyebiliriz. Bugün saat 6.45’ten itibaren helikopterler müdahaleye başlamış. Yangın (Çökertme’nin kuzey batısındaki) Bozalan Mahallesi civarında duruyor, eğer hava desteği gerçekleşirse biz bugün bu işin adını koyarız. Bugün çok kritik bir gün bu anlamda. Ören’de de güvenli bölge oluşturuldu. Hayvanlar ve insanlar ayrı ayrı olmak üzere o bölgede güvenli şekilde tahliye ediliyor. Bugün aramızda daha iyi koordinasyon olacağını düşünüyorum’’ dedi.

‘‘Ben dün iki defa uçak gördüm. Bu uçaklar denizden su alamıyormuş ikmal için bir havalimanına gitmesi gerekiyormuş’’

Dün söndürme çalışmaları sırasında iki ateş arasında kalmaktan son anda kurtulduklarını söyleyen Milas Belediye Başkanı, helikopterlerin verimli olmadığı yönündeki eleştirilerini yineledi.

Muhammet Tokat, ‘‘Burada coğrafi şartlar çok zor. O nedenle hava desteği şart. Helikopterin döktüğü su ateşe gelmeden buharlaşıp gidiyor. Eskiden köpük sıkılırdı daha etkiliydi. Biz de ‘Uçaklarla müdahale edilmesi gerekir’ diye söyledik. Öğleden sonra bir uçak geldi attı hemen fark ettirdi, akşam saatlerinde bir daha geldi. Ben dün iki defa uçak gördüm. Bu uçaklar denizden su alamıyormuş bir havalimanına gitmesi gerekiyormuş. İkmal işlemleri de uzun sürüyormuş. Bu nedenle AB’den gelecek desteğin çok önemli olduğunu hissediyorum’’ diye konuştu.

‘‘Tarım ve Orman Bakanı ormanları korusun, biz yerleşim yerlerini koruruz’’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘‘Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, -birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir-, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti’’ sözleriyle orman yangınlarının büyümesinden yerel yönetimleri sorumlu tutmuştu.

Milas Belediye Başkanı bu yaklaşımın sorunlu olduğu kanaatinde.

Muhammet Tokat, ‘‘Bakan Bey’in bu açıklamasından sonra içimiz acıdı. Meskun alanların korunması bize ait ama bunlar orman içindeki meskun alanlar ve yangın yukarıda bütün şiddetiyle geliyor. Adeta atom bombasından daha şiddetli bir şekilde. Ormandaki yangını söndürmeden oradaki yerleşimi kurtarmak mümkün değil. Sayın Bakanımız bir haftadan beri helikopterlerin uçaklardan daha avantajlı olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Helikopter üzerinde bu kadar ispatla uğraşacağını buraya uçak getirse bunun için uğraşsa olurdu. Ayan beyan ortada, helikopterin işe yaramadığı belli oluyor. Bugünkü toplantıda oradaki orman müdürlüğü yetkililerimiz de ‘Helikopter yangın söndürmez biraz gücünü azaltır’ dedi. Bu yangınları söndürebilmek için mutlaka ve mutlaka uçak desteğine ihtiyaç var. Bakan Bey’in suçu belediyelerin üzerine atmasını kabul etmiyoruz. Bakan Bey ormanları korusun, biz yerleşim yerlerini koruruz’’ dedi.

‘‘Kaos ve kargaşaya gidecek yaklaşımlardan uzak duralım’’

Son günlerde hükümete yakın çevrelerden yangınların terör örgütleri tarafından çıkarıldığı yönünde iddialar geliyor. Bu iddialar Emniyet Genel Müdürlüğü ya da savcılar tarafından teyit edilmese de özellikle sosyal medyada bu iddialar sürekli dillendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sabotaj iddialarının soruşturulduğunu ifade etti.

Milas Belediye Başkanı teyit edilmemiş bilgilerin özellikle köylüleri endişelendirdiğini belirtiyor.

Muhammet Tokat, ‘‘Çok bilgi kirliliği var. Bir yandan yangını söndürmeyeuğraşıyorsunuz, bir yandan cephe gerisinde insanların mağduriyetini gidermeye çalışıyorsunuz bir yandan da insanlara aslı astarı olmayan dedikoduları ortadan kaldırmak için açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Resmi makamlardan, bizlerden gelmeyen hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerekiyor. Aynı zamanda termik santral açısından bir tehlike yok. Bir de şu şurada, şu insan yakalanmış, şurada şu kaçmış bu tür şeylere itibar etmeyelim. İnsanlarda bir tedirginlik var. Dün akşam gece köprüden çıkarken gençler önümüzü çevirdi. Bizi bile kontrol etmek isteyenler olunca ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye bağırdım. Kolluk kuvvetleri oluşmaya başladı kendiliğinden köylerde. Bu tehlikeli bir gidiş. Öncelikle sükunet. Kaos ve kargaşaya gidecek yaklaşımlardan uzak duralım. Gözümüz açık olsun ama dedikodulara inanarak kaos ortamı yaratmayalım’’ dedi.

