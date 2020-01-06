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  4. Milas Devlet Hastanesindeki yangın maddi hasara neden oldu

Milas Devlet Hastanesindeki yangın maddi hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 00:28 | Son Güncelleme

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Tarık Çubukcuoğlu: - "Allah'a şükür yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Hastanemizde bir hizmet aksaması da meydana gelmedi"

Muğla'nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde çıkan yangında diş polikliniği bölümünde hasar oluştu.

Hastanenin diş polikliniğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastane çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece saatlerinde hizmete kapalı olan polikliniğin bekleme salonunda etkili olan yangında maddi hasar meydana geldi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Tarık Çubukcuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında diş polikliniklerinin giriş ve bekleme bölümünde yangın çıktığını, yangına kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından kaynaklanabileceği konusunda tahminleri bulunduğunu anlatan Çubukcuoğlu, "Allah'a şükür yangında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Hastanemizde bir hizmet aksaması da meydana gelmedi. 3-4 metrekarelik bir alanda ufak çaplı hasara sebep olan yangın, şu an itibarıyla kontrol altına alınmıştır." diye konuştu.

Çubukcuoğlu, gerekli çalışmayı yaparak en hızlı şekilde diş polikliniğini yeniden hizmete açacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla yangın

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