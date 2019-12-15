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Milas Kayıp balıkçının cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:41 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde, balık tutmak için denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran Mehmet Narlı'nın (67) cesedi bulundu.

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, balık tutmak için denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran Mehmet Narlı'nın (67) cesedi bulundu.

Milas'ın turistik Güllük Mahallesi'nde, cumartesi günü saat 04.00 sıralarında balık tutmak için denize açılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Narlı, aradan geçen uzun zamana karşın eve dönmeyince yakınları güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgede yapılan aramada Narlı'nın teknesi kıyıya vurmuş halde bulundu. Aynı gün, sis nedeniyle görüş mesafesinin 1,5 metreye kadar düştüğü denizde arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Sisin etkisini yitirmesinin ardından yapılan aramalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 1 helikopter, 1 sualtı kamerasının yanı sıra Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın girişimleriyle Milas Bodrum Su Üreticileri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği'ne bağlı 11 dalgıç ile 1 dalış timi katıldı.

Narlı'nın, teknenin bulunduğu Güllük'ten 2 mil uzaklıkta, Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dalgıçlar tarafından bugün öğle saatlerinde karaya vurmuş cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından Mehmet Narlı'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

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