Milas'ta maden ocağında göçük

Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları heyelanla birlikte toprak altında kaldı.

VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı. Yaşanınlarla ilgili DHA'ya bilgi veren Vali Civelek, "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı hastaneye sevk edildi. Ama 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi.

Kaynak: AA

