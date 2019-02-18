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Milas'ta maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi. Toprak altında 3 ya da 4 işçinin kaldığı değerlendiriliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

Muğla'da maden sahasında heyelan

Bölgeden fotoğraflar da geldi.
İşte o kareler...
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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı Muğla

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