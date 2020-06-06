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Milas'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Muğla Milas'ta ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.

YANGININ YAYILMASI ENGELLENDİ

Antalya ve İzmir'den de bölgeye destek amaçlı 2 helikopter sevk edildiği belirtildi. Yangının etrafının çevrildiği, şu an için yayılmasının engellendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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