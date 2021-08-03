Milas'taki orman yangını! Başkan Muhammet Tokat "Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Antalya, Muğla ve Isparta'daki yangınlar devam ederken, Muğla'ya bağlı Milas ilçesindeki alevler şiddetini artırdı.

Bölgedeki son durumu paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat adeta isyan etti.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Başkan Muhammet Tokat sabah saatlerinde "Çok üzgünüm çok…Bu sabah size müjde vermeyi umduğum, bitti denen yangının geldiği hale bakın… Yazıklar olsun…" diye yazdı.

KÖTÜ HABERİ DUYURDU: SİNİRİMDEN AĞLAYACAĞIM

Öğle saatlerinde yeni bir paylaşım yapan Başkan Tokat, kötü haberi "Eyvah" diyerek verdi.

Başkan Topal "Eyvah… Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi… Sinirimden ağlayacağım…" ifadelerini kullandı.

Milas'taki yangın günlerdir devam ederken, çok sayıda ev de alevlere teslim oldu.

Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



